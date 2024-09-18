لقاء إعلامي بالزقازيق عن المبادرات الرئاسية والتطبيق في مجال الصحة

عقد مجمع إعلام الزقازيق، ندوة إعلامية اليوم الأربعاء بمقر المجمع الإعلامي بالشرقية، وذلك في إطار حملة «أيد في أيد.. هننجح أكيد» والتى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى بالهيئة العامة للاستعلامات؛ للتعريف بالمبادرة الرئاسيه «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتحدث في اللقاء الدكتور بهاء شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والذى أوضح أن المبادرات الرئاسية لها دور كبير في بناء الكادر البشري مما يوطن مفهوم العدالة الاجتماعية، وتضمن استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتشمل كافة الفئات العمرية.

وأوضح أن الصحة تقدم الخدمات الصحية بشفافية تامة للوصول لتنمية شاملة، مشيرا إلى أن من أهم حملات وزارة الصحة حملة « 100 مليون صحة» التى قدمت نقلة فارقة في حياة المصريين، والخدمات المقدمة وتم الكشف من خلالها على ٥٢ مليون مواطن ساعدت في الكشف المبكر على الكثير من المصريين، لافتا إلى أن مصر كانت أعلى معدلات اصابة في فيروس سي، والحمد لله تم السيطرة على هذا المرض من خلال الحملات والمبادرات الرئاسية.

وفي نهاية حديثه، أكد أن لدينا خطة متكاملة بالقطاع الصحي الحكومي، ولا ينتهي أمر المبادرات بانتهاء مدتها، ولكنها متأصلة داخل المؤسسات الصحية.

ولفت الدكتورة منى حسن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة، إلى أن المبادرات أصبحت خدمة أساسية تبدأ من الطفل ثم سن المراهقة والشباب وكل الفئات العمرية، وألقت الضوء على مبادرة اكتشاف الأورام الموجودة في الوحدات الصحية، وتعتني بالذكور والإناث.

وتطرقت الدكتورة منى حسن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة إلى مبادرة أطفال المدارس، ومبادرة اكتشاف الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى.

ونفذ اللقاء فريق عمل مجمع إعلام الزقازيق وهم: نورا أحمد، أميرة هلال صقر، حسام حسن، فاتن هلال، هناء عبدالله.