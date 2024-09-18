المشدد 15 سنة والحبس للمتهمين بإنهاء حياة شاب بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة للأول، والحبس مع الشغل سنة واحدة للثاني، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهما بقتل شاب إثر مشادة كلامية بإحدى قرى مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس، من المدعو «علاء. ع» 50 عاماً، كهربائي، ومقيم بإحدى قرى المركز، يفيد بأنه طلب من نجله «أحمد» توصيل أحد الطلبات، وأثناء سيره بالطريق العام فوجئ بأشخاص حدثت بينه وبينهم مشادة كلامية، وعلى أثرها قام أحدهم بالتعدي عليه مستخدماً سلاح أبيض، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «أحمد. ع. ف» 18 سنة عامل، و«حمودة. ع » 17 سنة، وتبين أنه أثناء سير المجني عليه بالطريق العام، حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهمين، وقام المتهم الأول بسب المجني عليه وملاحقته، وسدد له طعنة نافذة بالصدر مستخدماً سلاح أبيض «مطواة»، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، واستقل الأول دراجة بخارية رفقة المتهم الثاني ولاذوا بالفرار، واقتصر دور المتهم الثاني على إخفاء السلاح المستخدم وتهريب المتهم الأول.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.