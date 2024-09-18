بهاء سلطان.. مشاهدات أغنية "المزاج عناب" في أسبوعها الثالث

حققت أغنية المزاج عناب للفنان بهاء سلطان أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة، خلال الأسبوع الثالث من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

بهاء سلطان المزاج عناب

المزاج عناب من كلمات زيزو العقرب، ألحان مصطفى وفقي، توزيع وسام عبد المنعم، وحققت أكثر من 37 ألف مشاهدة خلال 20 ساعة من طرحها.

كلماتها "اللي سابونا ولا يلزمونا بس تانى تانى تاني مش ها يطولولنا احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش واللي عاوز انه يودعنا اتاخر ليه بقي مبعدش صريحه العبارة كنتم حالة وبفراقكم عادي مش هحس والحكايه مش عايزة قواله طب حتى بص المزاج عناب عادي من غير احباب مش فلرقه مين معايه ومين مكمل ولا مين اللي ساب المزاج عناب وطايره فوق السحاب واللي عايز يغيب مايغيب انا مبخدش غيب يمشي غالي ويجى اغلي ومسير حياتنا تبقي احلى واللي باعو مرضه وجهلا ولقمتنا مقدروتش واللي فاكر بعده وجعنا ده من بعده اتدلعنا من يوم ما راح بقى اتمتعنا ليه هنمسك فيه ونحوش

أغنية قبل ما أمشي

يذكر أن آخر أغنيات بهاء سلطان من خلال “قبل ما أمشي”، والتي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلماتها “قبل ما أمشي عايز اسلم عاللي جرحه في قلبي علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الامل اللي ساب ف القلب نغزه لا ملامه و لا مؤاخذه الغلاوه و المعزه سابوا جرح ما يحتمل تحيه لكل خيبه كل دقة نقص عيبه جايه مالناس القريبه عيني عالدنيا الغريبه تحيه لكل كدبه الخيانه بجد صعبه لماتيجي من الاحبه جرح يصعب عالأطبه بلغوه مني سلامي و اعتذاري عن طيابتي عن براءتي عن سذاجتي و الخيابه و الهبل سابوا جرح ما يحتمل”

أغنية ما ارتحناش

بجانب أغنية مارتحناش التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة، من كلمات هاني رجب، ألحان إسلام معز، وتقول كلماتها “أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش”.