«الصحة»: مبادرة بداية تحقق الاستفادة القصوى للمواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أطلق مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» أمس، بحضور نائبه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فضلا عن حضور جميع أعضاء المجموعة الوزارية، موضحا أنّ المبادرة تعد مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان.

المشروع القومي للتنمية البشرية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المشروع القومي للتنمية البشرية يهدف إلى خلق إنسان متميز من الناحية الصحية والثقافية والتعليمية ولديه الكثير من القدرات والمهارات التي تمكنه من الدخول في سوق العمل والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة في القيم والمبادئ والعادات المجتمعية، مشيرا إلى أنّ مبادرة «بداية» تعتبر مشروعا قوميا يقدم مجموعة من الخدمات التي تحقق الاستفادة القصوى للمواطن في مختلف مراحله العمرية.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وواصل، أنّ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تسعى إلى تكثيف الخدمات المقدمة للمواطن المصري حتى يستشعر الرضا ومدى اهتمام الدولة المصرية به، لافتا إلى أنّ المبادرة تساهم في حل المشكلات التي تواجه التعليم مثل كثافة الفصول وتأهيل وتدريب المعلمين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، فضلا عن السعي نحو تطوير المناهج وتغييرها.

جدير بالذكر أن كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، تفاصيل إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بعنوان «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة بداية تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وتابع عبدالناصر: هذه الدولة تبحث عن بداية جديدة لنفسها، وهذا دليل على الاستقرار الكبير الموجود داخل الدولة المصرية، والرغبة في تحقيق انطلاقة قوية ناحية المستقبل، فنحن أمام مبادرة تعد الأكثر شمولا.

وأشار إلى أن محاور تنمية المبادرة يتضمن الاهتمام بمحور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس.

وأضاف، أن محور الصحة يشمل العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.