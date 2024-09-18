تعليم ووظائف جديدة.. أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، تفاصيل إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بعنوان «بداية جديدة لبناء الإنسان».

التنمية الذاتية

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة بداية تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وتابع عبد الناصر: هذه الدولة تبحث عن بداية جديدة لنفسها، وهذا دليل على الاستقرار الكبير الموجود داخل الدولة المصرية، والرغبة في تحقيق انطلاقة قوية ناحية المستقبل، فنحن أمام مبادرة تعد الأكثر شمولا.

وأشار إلى أن محاور تنمية المبادرة يتضمن الاهتمام بمحور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس.

تحسين الخدمات الصحية

وأضاف، أن محور الصحة يشمل العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.