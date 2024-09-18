العاهل الأردني يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، موافقته على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان، في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

أدى رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان ووزراؤه اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في مراسم رسمية أقيمت في قصر الحسينية. حضر هذه المناسبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي الأمير مرعد بن رعد، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.



تأتي حكومة جعفر حسان لتواجه تحديات اقتصادية وسياسية متعددة في الأردن، وسط تطلعات بإطلاق إصلاحات جديدة وتحسين الأوضاع المعيشية. ومن المتوقع أن تعزز الحكومة الجديدة التعاون مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية.



ومن المرجح أن تركز الحكومة الجديدة على تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأمن الداخلي، إلى جانب مواصلة مسيرة الإصلاحات السياسية التي تبنتها القيادة الأردنية في السنوات الأخيرة.

فيما يلي تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة:



