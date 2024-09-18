إعصار ياجي يضر بـ6 ملايين طفل في جنوب شرق آسيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء أن إعصار "ياجي" الذي ضرب عدة دول آسيوية خلال الأسبوعين الماضيين أضر بقرابة ستة ملايين طفل في جنوب شرق آسيا.

وأوضح تقرير أصدرته المنظمة أن الأطفال والأسر في المناطق التي ضربها الإعصار يعانون من صعوبة الوصول للمياه النظيفة والرعاية الصحية والغذاء والمأوى والحصول على التعليم، وأن الفيضانات والانهيارات الأرضية أثرت سلبا على حياة ستة ملايين طفل في المنطقة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

وقالت المنظمة إن ثلاثة ملايين شخص تقريبا في فيتنام يواجهون مخاطر الأمراض جراء الفيضانات، فيما اضطر 499 ألف شخص في ميانمار إلى مغادرة منازلهم، مشيرة إلى أن الأطفال في شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر عرضة للتأثر بالمخاطر المناخية من أجدادهم بستة أضعاف.

وجلب إعصار "ياجي" رياحا وأمطارا غزيرة على فيتنام وتايلاند ولاوس وميانمار عندما اجتاح المنطقة قبل أسبوعين. وبلغ إجمالي حالات الوفاة في الدول التي ضربها الإعصار حتى الآن 537 حالة وفاة.