الأهلي صبور ينظم رحلة استشفاء لمحاربات السرطان داخل مشروع جايا برأس الحكمة

بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي

نظمت شركة الأهلي صبور بالتعاون مع مؤسسة بهية رحلة ترفيهية لدعم السيدات المحاربات لمرض سرطان الثدي، واستضافت الشركة هذه الفعالية في مشروعها "جايا" بالساحل الشمالي، الذي يُعد أحد أبرز مشروعاتها، حيث قدمت للمشاركات تجربة شاملة توفر لهم فرصة للحصول على الراحة النفسية والاستجمام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل جلسات التأمل بالتنفس، وتمارين التمدد، وجلسات العناية بالصحة. بالاضافه الى ورش عمل للتوعيه بالكشف المبكر لسرطان الثدى.

تعكس هذه المبادرة التزام شركة الأهلي صبور بتمكين المرأة المصرية وتوفير بيئة داعمة لها في مختلف مراحل حياتها. حيث ترتكز استراتيجية الشركة على مبدأ أن التطوير العقاري يتجاوز بناء المباني ليشمل بناء مجتمعات متكاملة وتحسين جودة الحياة، كما وتحرص الأهلي صبور باستمرار على تحقيق التوازن بين النجاح التجاري والمسؤولية الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات فعالة تساهم في إحداث تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع عبر تقديم مبادرات ملموسة تترك أثرًا إيجابيًا في حياة الناس.

في إطار هذه الرؤية، تضع الأهلي صبور تمكين المجتمع في صميم استراتيجيتها، وتدرك أن دعم أفراد المجتمع، وبالأخص النساء اللواتي يواجهن تحديات صحية كبيرة، هو الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.

بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، شهدت الرحلة تنظيم ورشة عمل للتوعيه بالكشف المبكر عن سرطان الثدى ، في GAIA's Beach قدمها فريق من الخبراء المتخصصين في الرعاية الصحية بمستشفى بهية، حيث تطرق إلى العديد من الموضوعات الحيوية المؤثرة في رحلة محاربات مرض السرطان بما في ذلك الكشف المبكر عن الأورام خاصة سرطان الثدي في مراحله الأولى، واستعراض أحدث العلاجات المتوفرة وكيفية الحصول عليها، كما شهدت الورشة تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية العناية بالصحة النفسية والجسدية خلال فترة العلاج وبعدها لتحسين جودة الحياة للمريضات.

صبور: فخورون بقدرتنا على تقديم الدعم لمحاربات لمرض سرطان الثدي، لأننا نؤمن أن القوة الحقيقية تكمن في التكاتف في الأوقات الصعبة

وفي هذا السياق، عبر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركه الأهلي صبور قائلاً: "تعاوننا مع مؤسسة بهية يمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤيتنا في الأهلي صبور، التي تركز على بناء مجتمعات قوية وداعمة. نحن فخورون بقدرتنا على تقديم الدعم للنساء المحاربات لمرض سرطان الثدي، لأننا نؤمن أن القوة الحقيقية تكمن في التكاتف في الأوقات الصعبة. استراتيجيتنا تقوم على إيمان راسخ بأن النجاح لا يقتصر على تحقيق الأهداف التجارية، بل يتجسد أيضًا في تأثيرنا الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع. من خلال هذه المبادرات، نهدف إلى إلهام وتوجيه الجهود نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتقدمًا، حيث نؤمن أن كل خطوة نحو التمكين والدعم تبني أساسًا قويًا لمستقبل مشرق.

وأضاف قائلاً: يأتي اختيارنا لمشروع 'جايا' في الساحل الشمالي كموقع لهذه الرحلة الاستثنائية ليعكس التزامنا العميق بتوفير بيئة داعمة ومريحة.، كما يتمتع مشروع 'جايا' بموقعه الساحر وخدماته المتكاملة التي توفر راحة واستجمام حقيقيين. نحن نؤمن بأن البيئة الطبيعية الخلابة التي يتمتع بها المشروع تمنح المحاربات فرصة لتجديد طاقتهن والتفاعل في أجواء ملهمة ومشجعة، مما يعزز من قدرتهن على الاستعداد لمواجهة التحديات القادمة بثقة وتجدد.

وفي إطار رسالتها المستمرة لدعم المرأة المصرية وتعزيز التوعية الصحية، تلعب مؤسسة بهية دوراً محورياً في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان عبر فرعيها في الهرم والشيخ زايد. ولا يقتصر دور المؤسسة على تقديم العلاج فقط، بل تسعى أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر بين جميع سيدات مصر من خلال ندوات توعوية شاملة. كما توفر المؤسسة دعماً نفسياً ومعنوياً لمحارباتها من مريضات سرطان الثدي عبر جلسات دعم نفسي، وورش فنية لتعليم الحرف اليدوية، بالإضافة إلى فصول محو الأمية، لتقديم الدعم لهن ولأسرهن خلال رحلة العلاج.

الجدير بالذكر أن شركة الأهلي صبور تُعد من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في تقديم مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع. وتضع الشركة المسؤولية الاجتماعية في صميم استراتيجيتها، من خلال تنفيذ مبادرات تعزز من تمكين المرأة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.