سيئول وطوكيو تتهمان بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ باليستية متعددة

أعلنت كل من سيئول وطوكيو، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدة صواريخ باليستية باتجاه بحرها الشرقي، في استعراض جديد لقوتها العسكرية، وسط تصاعد التوترات مع واشنطن والدول المجاورة.





ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من مناطق شمال بيونغ يانغ. وأوضحت أن الصواريخ قطعت مسافة تقدر بحوالي 400 كيلومتر باتجاه الشمال الشرقي. وأشارت الهيئة إلى أنها تتعاون مع الولايات المتحدة واليابان لتحليل هذه الإطلاقات، دون تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.





من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أنها رصدت ما لا يقل عن عمليتي إطلاق صواريخ. كما أفادت قوات خفر السواحل اليابانية بأن الصواريخ سقطت في المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وحثت السفن في المنطقة على الحذر من الأجسام المتساقطة. وأفادت هيئة البث اليابانية "NHK" أن الصواريخ على الأرجح سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.





في ذات السياق، أدانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عمليات الإطلاق، ووصفتها بأنها استفزازات "تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية". وتأتي هذه الإدانة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة جراء الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية.





تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من كشف كوريا الشمالية عن مشاهد نادرة من منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد دعا إلى التوسع السريع في برنامج بلاده النووي، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً بشأن تصعيد التوترات في المنطقة.

داني حالوتس: نتنياهو خطر على أمننا ويسعى إلى استمرار الحرب لأطول مدة ممكنة





نشرت صحف عبرية تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق داني حالوتس، وجه فيها انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محذراً من أن سياساته تشكل خطراً كبيراً على أمن إسرائيل.





وفي تصريحاته، قال حالوتس إن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب الحالية لأغراض سياسية وشخصية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد. وأضاف أن نتنياهو "يسعى بكل السبل إلى إبقاء الصراع مستمراً، على حساب أرواح الجنود والمدنيين"، مشدداً على أن هذه التصرفات تضر بالمصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل.





وأوضح حالوتس أن السياسة المتبعة من قبل نتنياهو تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية، من خلال تغذية شعور الخوف بين الإسرائيليين وإطالة أمد التوترات. وحذر من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد والمخاطر التي تهدد أمن إسرائيل على المدى البعيد.





في الختام، طالب حالوتس القادة السياسيين والعسكريين بالتحرك لوقف هذه السياسات التي وصفها بـ"المدمرة"، والعمل على إيجاد حلول سريعة لوقف الصراع المستمر بما يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل والمنطقة.





سرايا القدس: مقاتلونا في قباطية يكتشفون قوة صهيونية ويخوضون مواجهات عنيفة





أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها في بلدة قباطية نجحوا في اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة كانت تحاول تطويق أحد المنازل.





وأوضحت السرايا في بيانها أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي كانت تنفذ عملية الحصار، وأن اشتباكات عنيفة تدور حالياً بين مقاتليها وقوات الاحتلال في محيط المنزل المستهدف.





وأشارت السرايا إلى أن مقاتليها مستمرون في التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام البلدة، مؤكدة على الجاهزية العالية لمجموعاتها في مواجهة العدو.