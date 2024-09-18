أستاذ إدارة واستثمار: البورصة أصبحت إحدى أدوات النمو الاقتصادي المصري

أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن البورصة المصرية أصبحت إحدى أدوات النمو الاقتصادي المصري باعتبارها السوق الذي يسمح بإصدار وتداول الأوراق المالية.

وشدد “الشوادفي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن الدولة المصرية تسعى إلى انفتاح السوق وجذب الاستثمارات، فضلا عن الرغبة في تشكيل وتكوين مدخرات عالية، بهدف الدخول إلى سوق الإنتاج، ما يعكس أهمية الجهود الحكومية التي تُبذل من أجل تطوير أداء البورصة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في توطين الصناعة وجذب الشركات والمستثمرين، بالتالي تعول الحكومة على البورصة، كونها أهم أداة من أدوات الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات التي تريد إصدار أسهمها من أجل الاكتتاب أو بالنسبة للشركات الموجودة في البورصة الآن والتي تريد أن تتداول وتنشط، مشددًا على أن هناك رغبة في زيادة التوسعات وتكوين سوق خاصة حرة باقتصاد حر داخل الدولة المصرية، ما يدفع الدولة إلى تطوير البورصة التي تعد أداة تنشيط الاقتصاد والاستثمار.

وأشار الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إلى أنّ البورصة أداة تحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في مجال جذب القطاع الخاص أو النمو الصناعي.

