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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رسميًا .. روما يُعلن إقالة دانييلي دي روسي لتراجع النتائج

دانييلي دي روسي
دانييلي دي روسي

أصدر نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا أعلن فيه إقالة دانييلي دي روسي من منصبه كمدير فني للفريق الأول، وذلك بسبب تراجع النتائج في الموسم الحالي (2024 - 2025).

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وأكد نادي روما في بيانه: "اتخذ النادي هذا القرار لصالح الفريق، والعودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الموسم لا يزال في مراحله المبكرة".

وأضاف البيان: "نشكر دانييلي من القلب، الذي سيبقى دائمًا في منزله في نادي الجيالوروسي، على العمل الذي قام به خلال الأشهر الماضية بشغف وتفانٍ".

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه سيتم التواصل لاحقًا بشأن التوجيه الفني الجديد للفريق.
 

يُذكر أن روما تحت قيادة دي روسي خاض 4 مباريات في بطولة الدوري الإيطالي، حيث تعادل في ثلاث مواجهات أمام كالياري، يوفنتوس، وجنوى، بالإضافة إلى خسارته أمام إمبولي.
 

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