زيادة مرتقبة في أسعار السندويتشات والوجبات بالمطاعم

بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز..

في خبر قلب الموازين بالشارع المصري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اعتبارا من السادسة صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز "غاز الطهي" المنزلي والتجاري.

وطبعًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تم زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة.

انعكاس زيادة الأنبوبة على الأسعار

‏‎ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، كما ينعكس الأمر على ملايين المحلات التي تستهلك الأنبوبة إلى الآن.

في هذا السياق كان لنا جولة ميدانية على محلات الدقي، لرصد انعكاس ارتفاع أسعار الأنابيب على أسعار منتجات الطعام، والتي ستتأثر بالفعل من زيادة أسعار الأنبوبة .

كل الأسعار رفعت

فيقول محمد.م، صاحب عربة فول بشارع سليمان جوهر بالدقي " بالطبع سأضطر لرفع أسعار السندويتشات بعد زيادة أسعار اللأنبوبة، فأنا استهلك 3 أنابيب أسبوعيًا، كما أن أسعار المواد الخام التي استهلكها أسعارها زادت علي مثل الشنط والأطباق وغيرها من المستهلكات".

خسائر بالجملة من كل الجهات

ويضيف خالد. ر ، شيف بمطعم سوري بالدقي، أن كل الأسعار تضاعفت، وأصحاب المطاعم يخسرون نظرًا لعدم قدرتهم على زيادة الأسعار في ظل المنافسة الحادة بين المطاعم، لافتًا إلى أن الأنبوبة ليست وحدها هي ما تضاعف سعرها، ففواتير الكهرباء تضاعف هذا الشهر بشكل حاد، كما أن عمليات البيع والشراء لم تعد رائجة قائلًا " الحال واقف والخساير من كل حتة".