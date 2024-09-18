مصرع شخص إثر انهيار قبة منزل بأسوان

شهدت قرية غرب أسوان، مصرع شخص إثر سقوط قبة سطح منزل عليه بنجع الحمدلاب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

جاء بداية تفاصيل الحادث عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بسقوط قبة سطح منزل علي شخص بقرية غرب أسوان، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتبين أنه جثة هامدة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية.

وتوجهت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الشخص لقي مصرعه إثر سقوط قبة سطح منزل أدت إلي لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.