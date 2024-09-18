شركة تابعة لـ بالم هيلز تحصل على قرض بـ10 مليارات جنيه

وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على كفالة الشركة لشركاتها التابعة بالم للتنمية العمرانية.

قالت الشركة - في بيان للبورصة - إن كفالة بالم للتنمية في التمويل المشترك طويل الأجل الممنوح من بنك مصر والبنوك المشاركة بقيمة 10.3 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع "باديا".

يشار إلى أن بالم هيلز للتعمير، حققت صافي ربح بلغ 1.78 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 638.82 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 10.93 مليار جنيه، مقابل 6.91 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 501.03 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 371.83 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.