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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

النائب سيد حنفي يثمن نجاح الحكومة في الحفاظ على حقوق العمال

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بحرص ونجاح الحكومة بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى الحفاظ على حقوق العمال بمختلف مواقع العمل والانتاج التابعة للحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مؤكداً أن وزير العمل محمد جبران منذ أن تولى منصبه وفتح العديد من الملفات التى كانت منسية وفى مقدمها حل مشكلات العمال والحفاظ على حقوقهم والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والغلق الفورى لأى شركة من شركات توظيف العمال بالخارج يثبت تلاعبها بأحلام راغبى الحصول على فرص العمل بالخارج.

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كما أشاد "حنفى" فى بيان له أصدره اليوم بنجاح وزارة العمل فى توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ويمثلها طارق محمد محمد عبدالله والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية معتبراً توقيع هذه الاتفاقية بمثابة دليل قاطع على حرص وزير العمل على حقوق العمال خاصة أن هذه الاتفاقية نجحت فى حصول 1200 عامل على كل مستحقاتهم المالية
وأكد النائب سيد حنفى طه أن حرص وزارة العمل والوزير محمد جبران على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشآت التي تتعرض لبعض التحديات يضمن تحقيق الاستقرار للعمال والمنشآت معاً، وبما يحقق الصالح العام للطرفين فى استمرار العمل والإنتاج داخل مختلف المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية، مطالبا من الحكومة دعم ومساندة جهود وزير العمل فى تشجيع الاستثمار وتحقيق مصالح العمال ومؤسساتهم الإنتاجية.

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