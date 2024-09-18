طلاب جامعة حلوان يشاركون في صالون ثقافي بحضور وزير الشباب والرياضة 

شارك مجموعة متميزة من طلاب جامعة حلوان في الصالون الثقافي "قعدة شباب" الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، بالمركز الأولمبي بالمعادي، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتنمية قدرات الشباب وإشراكهم بهدف تعزيز دور الشباب في المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفعالة في صنع مستقبل مصر.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان لتنفيذ برامج وأنشطة تنموية لطلاب الجامعة.

وشارك طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشهد صالون جامعة حلوان حضورًا لافتًا لشخصيات بارزة، على رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو الورداني، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، والدكتور بسام الشماع، المؤرخ المتخصص في علم المصريات، والفنان عماد زيادة. كما تميز الحدث بمشاركة أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد باريس، مما أضفى على اللقاء طابعًا ملهمًا للشباب المشارك.

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية مثل هذه اللقاءات في صقل شخصية الطالب الجامعي وتوسيع مداركه، إن مثل هذه الفرص تتيح لهم التفاعل المباشر مع قادة الفكر والثقافة والرياضة في مصر، مما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وتمت مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، و هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية. وهو ما يؤكد حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل لطلابها للمشاركة في مثل هذه الفعاليات المهمة.

وقد عبر الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة، مؤكدين أنها منحتهم فرصة ثمينة للتعلم والاستفادة من خبرات الشخصيات البارزة التي شاركت في الصالون.