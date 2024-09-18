مصر للألومنيوم تدرس تنفيذ 4 مشروعات جديدة

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة، إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة.

جاء ذلك في بيان للشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما تردد بشأن دراسة "4 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار".

وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.

وصدرت مصر منتجات من الألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 415 مليون دولار في النصف الأول من 2024، مقابل 378 مليون دولار في العام الماضي، بنمو 10%، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في البلاد.

وتتطلع مصر للألومنيوم لتنفيذ حزمة مشروعات جديدة، منها مشروع تطوير المصهر القائم وإطالة عمر المصنع، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمقدار 200 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة الألومينا بطاقة مليوني طن سنوياً، ومشروع إنشاء مصنع الرقائق "الفويل" بطاقة 50 ألف طن سنوياً.

وفي فبراير الماضي، وقعت شركة مصر للألومنيوم، اتفاقا مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاوات لإمداد المجمع الصناعي التابع لشركة الألومنيوم في مدينة نجع حمادي جنوب البلاد.