رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 .. عقب انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق 2024، يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة كافة التفاصيل عن نتيجة التنسيق، وظهر ذلك جليًا في تكثيف البحث عبر “جوجل”.

طلاب الشعبة العلمية

وبلغ الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والشعبة الأدبي 50%، كما أن عدد طلاب الشعبة العلمية 100561، والشعبة الأدبية 20976، وفقًا لمكتب التنسيق.

طلاب الثانوية العامة الشعبتين الأدبي والعلمي

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الشعبتين الأدبي والعلمي، الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني، للتعرف على نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثالثة إلكترونيا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرباط التالي https://tansik.digital.gov.eg/application/

يجب اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة

النقر على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري

الضغط على عرض نتيجة التنسيق

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

جدير بالذكر يستمر التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الأول أو الثاني بحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب وللمستنفيدين والمتخلفين، وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات بعد غلق باب تسجيل الرغبات بـ48 ساعة.