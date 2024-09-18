سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 18-9-2024، أمام الجنيه المصرى، تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.83 جنيه للشراء

53.95 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.76 جنيه للشراء

53.95 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.78 جنيه للشراء

53.96 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.72 جنيه للشراء

53.93 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.79 جنيه للشراء

53.99 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.90 جنيه للشراء

54.09 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.74 جنيه للشراء

53.93 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.75 جنيه للشراء

53.94 جنيه للبيع

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأميركي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.

وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين، بحسب بيانات "رويترز".