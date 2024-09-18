أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 18-9-2024 أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-9-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع و بنك مصر سعر 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.36 جنيه للشراء و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.47 جنيه للشراء.

48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.36 جنيه للشراء.

48.46 جنيه للبيع.

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأميركي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.

وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين، بحسب بيانات "رويترز".