صحة الفيوم: تخريج 320 طالب وطالبة من معهد التمريض

أعلن الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تخريج 320 طالب وطالبة من معهد التمريض التابع لمديرية الصحة بالفيوم وقبول 296 طالب وطالبة جدد بمدارس التمريض فى العام الدراسى الجديد 2024/2025.

وأكد الدكتورة اسماء شريف مدير ادارة التدريب والمدارس والبعثات بالمديرية، أنه تم اقامة حفل تخرج طلاب الفرقة الثانية من المعهد وقامت بتسليم الدكتور سامح العشماوى وكيل الوزارة درع المعهد مع الطالب زياد رمضان ممثلا عن الدفعة التي تم تخريجها وذلك بحضور هالة احمد مدير ادارة التمريض، والدكتورة سحر الروبي نائب مدير إدارة التدريب، والدكتور محمد فوزى عميد المعهد الفنى الصحى فى بنى سويف.

قبول الطلاب الجدد

وصرحت إيمان السخاوى موجه عام مدارس التمريض بمديرية الصحة، أنه بعد الانتهاء من اختبارات قياس المستوى والمقابلة الشخصية للطلب الجدد بمدارس التمريض بالمحافظة تم قبول 296 طالب وطالبة فى عدد 9 مدارس منها اثنين للبنين وسبع للبنات.

وأوضحت أنه فى مدرسة يوسف الصديق تم قبول 29 طالبة بحد ادنى 261 درجة ومدرسة ابشواى قبلت 29 طالبة بحد ادنى 255 درجة ومدرسة اطسا تم قبول 28 طالبة بحد أدنى 269.5 درجة وفى مدرسة اللاهون تم قبول 62 طالب بحد ادنى 266.5 درجة بينما مدرسة مطرطارس قبلت 31 طالب بحد ادنى 270 درجة وقبلت مدرسة طامية 29 طالبة بحد ادنى 266.5 درجة ومدرسة مركز الفيوم قبلت 28 طالبة بحد ادنى 268.5 درجة بينما مدرسة بندر الفيوم قبلت 31 طالبة بحد ادنى 269 درجة وقبلت مدرسة سنورس 29 طالبة بحد ادنى 274 درجة وهي الاعلى مجموع، مؤكدة أنه تم اختيار أفضل الطلاب بعد اجتيازهم جميع الاختبارات طبقا لتعليمات الإدارة العامة للتعليم الفنى بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

IMG-20240918-WA0016

IMG-20240918-WA0017

IMG-20240918-WA0018

IMG-20240918-WA0013

IMG-20240918-WA0014