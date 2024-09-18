تداول 9 آلاف طن و574 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 574 شاحنة بضائع و65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و305 شاحنة بضائع و 36 سيارة، وشملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة 269 شاحنة بضائع و 29 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و تغادر الميناء العبارة امل

واستقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء السفينة دليلة ، كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و235 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج ، اور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1135 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

وشهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات، كما شهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.



وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.