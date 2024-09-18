المجنونة تنهار بأسواق البحيرة.. الطماطم بـ 22 جنيهًا

تشهد أسواق محافظة البحيرة، انخفاض تدريجي اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في أسعار الطماطم والتي تراوحت ما بين 22 إلى 25 جنيها للكيلو الواحد، بعد أن وصلت إلى 40 جنيهًا للكيلو خلال الأيام الماضية.

انخفاض الأسعار لم يقتصر على الطماطم فقط، بل امتد ليصل إلى انخفاض أسعار البطاطس التى تراوح سعرها ما بين 22 إلى 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الباذنجان ما بين 6 إلي 10 جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الخيار ما بين 12 إلى 16 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 18 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان ما بين 26 إلى 30 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل ما بين 10 إلى جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية ما بين 10 إلي 12 جنيها كيلو، بينما تراوحت أسعار الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية ما بين 35 إلي 30جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة وتراوحت أسعار المانجو ما بين 30 إلي 35 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار العنب ما بين 38 إلى 45 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار التين ما بين 40 إلى 50 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الجوافة ما بين 8 إلي 12 جنيها للكيلو .