الكيلو 83 جنيه.. أسعار الدواجن بأسواق البحيرة

شهدت أسعار الطيور في أسواق بقرى ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، انخفاضا في الأسعار عن أمس الثلاثاء، بمعدل يتراوح ما بين 4 إلي 5 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 82 إلى 83 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 97 إلى 99 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي ما بين 119 إلي 121 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 100 الى 102 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 121 و122جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 125 إلى 127 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 178 جنيها للكيلو، وهيكل كامل 35 جنيها للكيلو، وجناح 45 جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 180 جنيها للكيلو، ووراك 86 جنيها للكيلو، وشاورما 180 جنيها للكيلو، وفصوص 180، كبد صافي 106 جنيها للكيلو ،كبد وقوانص 84 جنيها، وتراوحت أسعار بط فرنساوي ما بين 95 إلى 97 جنيها للكيلو.