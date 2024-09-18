مصرع طفل سقط من شرفة شقة بالطابق الخامس بسوهاج

لقي طفل في التاسعة من عمره يقيم بدائرة قسم أول سوهاج مصرعه أثناء لهوه على شرفة الشقة الخاصة بهم بالطابق الخامس إختل توازنه وسقط أرضا وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بسقوط طفل من شرفة شقه بالطابق الخامس ووفاته بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "أحمد . ح . ا . ح" 9 سنوات تلميذ يقيم بذات العنوان بشرفة الشقة خاصتهم بالطابق الخامس إختل توازنه وسقط أرضاً مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

وبسؤال كل من :- والدة المتوفي "هيام . ع . ع . ص" 40 سنة ربة منزل وعم المتوفي "تاج . ا . ح . ا" 44 سنة موظف يقيمان بذات العنوان بمضمون ما سبق ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط من علو، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي طفل في السادسة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعه صدمته دراجة بخارية يقودها طالب يبلغ من العمر 21 سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج حال عبوره الطريق بدائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفي بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية قيادة "عبد الرحمن . س . م . ع" 21 سنة طالب يقيم قسم أول سوهاج بالشارع المشار إليه أختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالطفل "حسين . ع . ق . ح" 6 سنوات يقيم دائرة مركز أخميم حال عبورة الطريق مما أدى لوفاته - وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد الدراجة البخارية ووالد المتوفي "عبد الفتاح . ق . ح . ق" 42 عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ ونفى الأخير الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .