بحث جديد: القطط تحزن لموت أصحابها من نفس النوع

كشفت دراسة جديدة أن القطط تحزن عند موت حيوان آخر في العائلة، تمامًا كما تفعل الكلاب .

وعلى غرار ماتشعر به الكلاب، كشف بحث جديد نشر في مجلة "علم سلوك الحيوان التطبيقي" الأمريكية أن فقدان القطط أي حيوان آخر عاش معها في نفس المنزل يؤثر عليها سلبًا ويسبب له شعور بالكآبة.

أجرى باحثون استطلاعا لآراء أكثر من 400 شخص حول رد فعل قططهم الأليفة عندما يموت حيوان آخر في العائلة، سواء قطة أو كلب.

وأظهرت النتائج وجود أوجه تشابه بين كيفية تصرف القطط وما يعتبر حدادًا، وأظهرت النتائج أنه كلما زادت علاقة القطة بالحيوان الميت، كان هناك انخفاض في المعدل المعتاد للعب والنوم والأكل.

وبقدر ما تقضي القطة وقتًا أطول مع الحيوان الميت، يشعر أصحابها بأن القطة تبحث عن الاهتمام منهم.

خلص فريق البحث إلى أن القطط قد تواجه موت حيوان أليف آخر في المنزل بنفس الطريقة التي تواجهها الكلاب، حيث تسعى إلى الاتصال البشري في كثير من الأحيان.

قالت جينيفر فونك، أستاذة علم النفس بجامعة أوكلاند والتي شاركت في تأليف البحث: "بالنسبة لي،يمكن التنبؤ بذلك من خلال أشياء مثل طول الوقت الذي تعيشه الحيوانات معًا أو مقدار الوقت الذي قضوه معًا في ممارسة أنشطة مختلفة أو نوعية علاقاتهم.

وأضافت: "ربما يكون من المرجح أكثر مما كنت أعتقد من قبل أن القطط لديها هذه المشاعر، وقد يؤدي هذا إلى تغيير فكرة أن القطط منعزلة وغير اجتماعية."