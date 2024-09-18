رئيس حماية المستهلك الأسبق يكشف خدعة المحلات فترة الأوكازيونات الموسمية

كشف اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، طرق الخداع والغش التي يقوم بها بعض التجار في الأوكازيونات الموسمية، بهدف زيادة المبيعات، لافتا إلى أن الطرق تكون في التلاعب في السعر الأصلي والتخفيض الذي تم عليه.

وقال رئيس حماية المستهلك الأسبق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «كنت اسير في شوارع وسط البلد بالقاهرة، فترة توليتي جهاز حماية المستهلك، وقمت بتفقد عدد من المحلات واكتشفت أنهم يقومون بعمل تخفيضات تصل إلى النصف فمثلا قطعة ملابس مكتوب عليه السعر قبل التخفيض 500 جنيه وبعد التخفيض 250 جنيه، وهذا الأمر مريب في حد ذاته».

وتابع: «تواصلت سريعا مع ادارة التحريات في الجهاز ولديهم ضبطية قضائية وطلبت منهم فورا القدوم إلى وسط البلد لمتابعة الأمر ليكشف في النهاية أن الأمر عملية خداع، حيث أن السعر الاصلى ليس 500 جنيه بل هو أقل بكثير، ويتم خداع المواطن ليشترى ويشعر أنه حصل على تخفيض كبير، وهذا من الطبيعة عند كثيرا من الناس هي حب الشراء من التخفيضات».

وأضاف: «الضبط الحقيقى للأسعار يكون من خلال الإعلان عن الأسعار، حتى لو سلعة سعرها 2 جنيه نعلن عن سعرها».