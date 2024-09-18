ارتفاع إعداد مصابي اشتباه التسمم فى أسوان.. والسبب صادم

في الساعات القليلة الماضية تعرض عدد من المواطنين بمحافظة أسوان، إلى أعراض تشبة التسمم، وظهر ذلك عندما استقبلت مستشفي أسوان التخصصي، 17 حالة من مصابي اشتباه تسمم، وذلك لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وارتفع عدد المصابين اشتباه التسمم داخل مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان إلي 17 حالة خلال اليوم وهم من يعانون من أعراض اشتباه تسمم قئ واسهال وتم تقديم الرعاية الطبية لدي المصابين وفور تحسن حالتهم الصحية يتم خروجهم على الفور، وذالك بعد ان توافد عدد من المصابين إلي المستشفي فور شعورهم بأعراض قئ واسهال حيث بيتم تشخيص الحالات بنزلات معوية ويتم استقبالهم داخل المستشفي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وبينها استقبلت أمس مستشفي أسوان الجامعي 14 حالة مصابة بنفس الأعراض وتم خروج الحالات بعد تحسن حالتهم الصحية.