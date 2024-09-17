بايرن ميونخ يكتسح دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً كاسحاً على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى لدور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

الشوط الأول

سيطر الفريق البافاري على وسط الملعب تماماً وحاصر دينامو زغرب في مناطقه الدفاعية منذ الدقيقة الأولى.

إستمر الصمود الكرواتي حتى الدقيقة 20 عندما إحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها هاري كين أول أهداف البايرن.

وفي الدقيقة 34 أحرز رفاييل جيريرو الهدف الثاني لأاصحاب الأرض قبل أن يضيف الفرنسي مايكل اوليسي المنضم حديثاً لصفوف بايرن ميونخ الهدف الثالث ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بنتيجة 3-0.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني غير متوقعة حيث تحرر دينامو زغرب هجومياً وضغط على فاعات بايرن ميونخ بحثاً عن تقليص النتيجة.

وأحرز برونو بيتكوفيتش أول أهداف الفريق الكرواتي في الدقيقة 49 قبل أن يضيف زميله تاكويا اوجيوارا الهدف الثاني في الدقيقة 51 لتصبح النتيجة 3-2 وتشتعل المباراة.

جاء الرد قاسياً من بايرن ميونخ الذي ضغط بقوة وأجبر الضيوف على التارجع للدفاع مرة أخرى ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 58.

أمطر لاعبو البافاري شباك دينامو زغرب بالاهداف حيث أحرز مايكل اوليسي الهدف الخامس في الدقيقة 61، قبل أن يضيف هاري كين الهدفين السادس والساع من ركلتي جزاء “سوبر هاتريك”.

وأحرز ليروي ساني ثامن الأهداف قبل أن يضيف البديل ليون جوريتسكا الهدف التاسع في الدقيقة الأخيرة لتنته المباراة بنتيجة 9-2.