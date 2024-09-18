النساء تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي مقارنة بالرجال.. باحثون يكشفون السر

أشار الباحثون إلى وجود فجوة خفية بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجهاز الهضمي، حيث تتولى النساء زمام المبادرة في هذه المنافسة غير السارة. في حين أن الرجال ليسوا محصنين ضد مشاكل الجهاز الهضمي، فإن بعض مشاكل الجهاز الهضمي أكثر شيوعًا بشكل كبير بين النساء.

وبحسب مجلة "ذا تايم"، صرحت الدكتورة جانيتا فراي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل: "النساء لسن مكسورات - إنهن مختلفات فقط"، وقالت إنه من ناحية، "تعاني النساء من فرط الحساسية الحشوية، لذا فقد يشعرن بأعراض الجهاز الهضمي بشكل أكثر كثافة".

بصرف النظر عن حساسية الأعراض، هناك أدلة واضحة على أن بعض اضطرابات الجهاز الهضمي من المرجح أن تؤثر على النساء أكثر من الرجال. متلازمة القولون العصبي (IBS) - وهو اضطراب ينطوي على نوبات متكررة من آلام البطن وتغيرات في حركات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك أو نوبات متناوبة من الاثنين) - أكثر شيوعًا بين النساء بمقدار مرتين إلى ست مرات من الرجال. يؤثر مرض التهاب الأمعاء (IBD)، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، على ضعف عدد النساء مقارنة بالرجال، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية - وهو اضطراب مناعي ذاتي يسبب الانتفاخ والإسهال المزمن والإمساك والغازات وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى ويحدث بسبب تناول الجلوتين - مرتين تقريبًا عند النساء مقارنة بالرجال. كما أن عسر الهضم الوظيفي، المعروف أيضًا باسم عسر الهضم المزمن، أكثر شيوعًا عند النساء. وكذلك اضطراب الدماغ والأمعاء الأقل شهرة والذي يسمى متلازمة القيء الدوري - والذي يتميز بنوبات متكررة من الغثيان والقيء والغثيان الجاف، تفصل بينها فترات خالية من الأعراض، كما يقول الدكتور ديفيد ليفينثال، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي ومدير مركز الجهاز الهضمي العصبي والحركة في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ.

وقالت ليفينثال إن "اضطرابات التفاعل بين الأمعاء والدماغ أكثر انتشارًا بين النساء مقارنة بالرجال"، وينطبق نفس الشيء على اضطرابات الحركة مثل شلل المعدة (تأخر إفراغ المعدة) والإمساك المزمن.

وأوضح الدكتور ديفيد جونسون، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في كلية طب شرق فيرجينيا في نورفولك والرئيس السابق للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، "إن الهرمونات الأنثوية الإستروجين والبروجسترون لها تأثير عميق على الجهاز الهضمي من حيث الحركة، وتحسس الألم، وكيف ينقل الدماغ الرسائل إلى الجهاز الهضمي". نتيجة لذلك، قد تعاني النساء من تفاقم اضطرابات الجهاز الهضمي في أوقات معينة من الشهر مثل أثناء الحيض أو أثناء الحمل.

من ناحية أخرى، قالت ليفينثال: "تتمتع النساء بجهاز مناعي أكثر نشاطًا من الرجال". وهذا مهم لأن الوظيفة المناعية، بما في ذلك العمليات الالتهابية، تلعب دورًا في مرض الاضطرابات الهضمية ومرض التهاب الأمعاء.

علاوة على ذلك، فإن الجهاز الهضمي نفسه أطول عند النساء، ويمكن أن يؤثر هذا الاختلاف في الطول على وقت العبور عبر الجهاز الهضمي، كما يقول جونسون. بالإضافة إلى ذلك، تفرغ معدة النساء بشكل أبطأ قليلاً من معدة الرجال - "لا يُعرف سبب ذلك"، كما يقول ليفينثال، لكنه قد يفسر قابلية النساء الأكبر للإصابة بشلل المعدة.

وأشارت الأبحاث أيضًا إلى أن الخلايا العصبية في الأمعاء تكون أكثر بطئًا عند النساء، وقد يكون هذا هو السبب في أن متلازمة القولون العصبي وشلل المعدة أكثر شيوعًا عند النساء.