بتهمة زعزعة الأمن.. الشرطة المغربية تلقي القبض على امرأتين بسبب اختطاف مزيف (تفاصيل)

بعد أن أثارت امرأتين الخوف بين المواطنين وتسببوا في حالة من الشعور بعد الآمان في دولتهم قبضت الشرطة القضائية بمدينة تزنيت المغربية عليهم بعد الإشتباه بتورطهما في قضية متعلقة بصنع وتوزيع شريط فيديو مفبرك من شأنه إثارة حالة من الخوف بين المواطنين، ويزعزع شعورهم بالأمن.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الموقوفتين قامتا بتركيب مقطع فيديو تحت عنوان "محاولة اختطاف طفل بحي النهضة تزنيت"، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري، على أنه توثيق حصري لمحاولة اختطاف طفل، وإرفاقه برسالة صوتية تحذر من عصابة مكونة من خمسة أشخاص متخصصة في اختطاف الأطفال.

وأضافت المصادر أن الأبحاث التقنية والتحريات الفورية التي أنجزتها فرقة الشرطة القضائية مباشرة بعد رصد مقطع الفيديو، أفضت إلى كون المحتوى المذكور يتضمن معطيات وهمية ومشاهد مضللة لا أساس لها من الصحة.

وتكللت جهود العملية الأمنية بتحديد هوية من وراء هذه الأفعال وتوقيفهما بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بوضعهما رهن الاعتقال في انتظار تقديمهما أمام العدالة. للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بصنع وتوزيع محتوى زائف يهدف إلى المساس بالأمن العام.

وتواصل السلطات الأمنية تحرياتها للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، فيما تؤكد الشرطة أن التعامل مع مثل هذه الحالات سيواجه بصرامة وفقا للقوانين السارية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية لمحاربة الشائعات والمعلومات الكاذبة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤدي إلى خلق حالة من الذعر والبلبلة والقلق بين المواطنين.