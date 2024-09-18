ماثيو ماكونهي يثير رعب معجبيه بظهوره الأخير

أثار ظهور الممثل ماثيو ماكونهي ، نجم فيلم Mud and Magic Mike، صدمة بين الملايين من معجبيه حول العالم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر الكثير من عشاق ماثيو ماكونهي عن رعبهم من التغير الصادم الذي أصاب الممثل البالغ من العمر 54 عامًا والذي بدا حسب وصفهم "مختلفًا" عندما ظهر مع زوجته كاميلا ألفيس ذات الـ 41 عامًا، في حفل عشاء الأسبوع الماضي.

واقترح البعض أن ذلك ليس بـ ماثيو ماكونهي من الأساس بل هو مجرد ممثل بديل له ومن ناحية أخرى أشار جراح تجميل أن تغير ملامح ماثيو ترجع ببساطة إلى فقدانه الكثير من الوزن.

نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات على تطبيق TikTok من حفل العشاء وقال إنه يبدو "مختلفًا"، وأشار المعلقون إلى عينيه، ما يوحي بأنها أصبحت الآن بنية اللون، بعد أن كانت زرقاء اللون في السابق.

ونشرت مستخدمة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي على X أيضًا أنه "بدا نحيفًا للغاية وغاضبًا إلى حد ما". وأضافت: "أتساءل عما إذا كان قد فقد الكثير من الوزن من أجل دور في فيلم".

واقترح الطبيب السيد رضا نسب، استشاري جراحة التجميل والترميم والتجميل في مانشستر وتشيشاير، أنه بدلاً من الخضوع لأي جراحة تجميل لتغيير شكل الوجه فإنه فقد بعض الوزن فقط.

وقال الطبيب: "أنا شخصياً لا أعتقد أن ماثيو ماكونهي خضع لجراحة تجميل الأنف. أعتقد أن التغيير في حجم وشكل أنفه يمكن أن يعزى إلى فقدان الوزن، وخاصة في وجهه"، جاء ذلك تعليقًا من الطبيب لصحيفة ميل أون لاين.

وأوضح الطبيب أن خدود ماثيو ماكونهي النحيلة والتغير المفترض في شكل أنفه قد يكونا نتيجة لفقدان الدهون.

وأضاف أنه "عندما يفقد شخص ما قدرا كبيرا من الوزن، فإن انخفاض الدهون في الوجه يمكن أن يجعل ملامحه تبدو أكثر تحديدا وبروزا، بما في ذلك الأنف، هذا التحول الطبيعي في المظهر بسبب فقدان الوزن يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع الناس إلى افتراض أن إجراءات تجميلية قد حدثت، ولكن في هذه الحالة، يمكن أن يكون التغيير في وجهه بسهولة بسبب فقدان الوزن."

هذه ليست المرة الأولى التي يغير فيها ماكونهي مظهره بشكل جذري، بعد أن سئم من المشاركة في أفلام الكوميديا ​​الرومانسية فقط، ادعى ماكونهي أنه أخذ فترة انقطاع لمدة عامين عن هوليوود بين عامي 2010 و2012 وكاد أن يترك الصناعة.

وعاد ماثيو ماكونهي من جديد من خلال دوره كشخصية رون وودروف في فيلم Dallas Buyers Club في عام 2014، والذي شهد فقدانه لنحو نصف وزنه من أجل الفيلم المرشح آنذاك لجائزة الأوسكار.

واعترف الممثل، الذي يبذل جهودًا كبيرة للتحضير لكل دور، لراديو تايمز كان يتبع نظام غذاء يتكون من مشروب دايت وبياض البيض وقطعة دجاج يوميًا حتى تمكن من إنقاص وزنه إلى ما وصل إليه على الشاشة.