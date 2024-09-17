الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وشملت القرارات الجمهورية تعيين الدكتور شريف يوسف أحمد صالح، رئيسًا لجامعة بورسعيد. 

ويتميز الدكتور شريف صالح بسيرة ذاتية حافلة بالإنجازات الأكاديمية والبحثية، فقد شغل العديد من المناصب القيادية في مجال التعليم العالي، وله العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات علمية مرموقة. 

كما يتمتع الدكتور شريف صالح بخبرة واسعة في إدارة المؤسسات التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية.

أسماء قيادات جديدة في القرارات 

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة رشا عمر زكريا رفاعي، عميدًا لكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور محمد إبراهيم صالح محمد عبدالهادي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

وتضمنت القرارات الجمهورية تعيين الدكتورة عبير عبدالفتاح محمود محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمنهور.

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