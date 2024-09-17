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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يُجهز احتجاج رسمي على حكام السوبر بعد "تسريبات" الكاف

معتز الشلماني
معتز الشلماني

كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات النادي الأهلي بعد خروج أخبار في الصحف المغربية اليوم بأسماء طاقم تحكيم السوبر الافريقي.

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حكم مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الصحف المغربية أكدت تعيين الحكم معتز ابراهيم حكم ساحه والجنوب الافريقي توم ابو نجيل علي تقنية حكم الفيديو، لمباراة الأهلي والزمالك ".

وأختتم:" الأهلي معترض على الحكمين وسيتم تقديم اعتراض بشكل رسمي في حال تأكدت تلك الأخبار والإعلان بشكل رسمي من الكاف".

ويواجه الاهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري في الرياض.

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