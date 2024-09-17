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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يعير سيد نيمار إلى المصرى البورسعيدي

سيد نيمار
سيد نيمار

قال الإعلامى خالد الغندور إن سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وقع على عقود انتقاله إلى نادى المصرى البورسعيدى لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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أكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن مسئولى نادى المصرى توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم فى الزمالك لانتقال نيمار إلى المصرى البورسعيدى موضحاً أنه يتبقى بعض الرتوش النهائية لإعلان انتقال اللاعب بشكل رسمى.

أوضح الغندور أن جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك وافق على إعارة نيمار إلى المصرى من أجل اكتساب مزيد من الخبرات،والاحتكاكات والحصول على فرصة المشاركة مع فريقه الجديد.

وأوضح الغندور أن المصري ومودرن سبورت وسيراميكا أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب استقر على التواجد مع المصري البورسعيدى فى الموسم الجديد.

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