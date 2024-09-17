جوميز يضع بنتايج في ترتيب متأخر بين أظهرة الزمالك

قال الإعلامى خالد الغندور أن المغربى محمود بن تايج ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمنضم حديثاً إلى صفوف القلعة البيضاء،قادماً من سانت إيتيان الفرنسى ترتيبه رقم 3 فى مركزه.

أكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن جوميز وضع أحمد فتوح فى الترتيب الأول فى مركز الظهير الأيسر بعد تجهيزه بالشكل الأمثل،ومحمد حمدى ثانياً بسبب بنود المشاركة التى وضعها أيمن الشريعى رئيس إنبى فى عقد اللاعب والتى تقضى بمشاركة اللاعب بنسبة معينة فى المباريات حتى لا يكون النادى الأبيص مطالباً بدفع مبالغ مالية للنادى البترولى.

وواصل:" يجب أن يشارك محمد حمدى بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي ويجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي، وهو الأمر الذلا يجعل محمد حمدى ترتيبه رقم 2 فى مركز الظهير الأيسر".