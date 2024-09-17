إقبالٌ كبيرٌ على المجلسِ الحديثيِّ لقراءةِ كتاب (بداية السول في تفضيل الرسول)

احتفلت كلية أصول الدين بالقاهرة بذكرى ميلاد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وتنظيم المجلس الحديثي لقراءة كتاب: «بداية السول في تفضيل الرسول» للإمام العز بن عبد السلام بالسند المتصل.

وقدم المجلس الحديثي الدكتور أحمد شبل، عضو هيئة التدريس بالكلية، وافتتح المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم من الدكتور ماهر الفرماوي، عضو هيئة التدريس بالكلية المكرَّم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفالية ليلة القدر؛ لفوزه في المسابقة العالمية.

ورحب الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، بالحضور جميعًا في رحاب كلية أصول الدين بالقاهرة الحارس الأمين على وسطية الإسلام، وفي قاعة الصوفي الورع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق يرحمه الله.

الاحتفاء والاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى

وأعلن الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، حرص كلية أصول الدين بالقاهرة على الاحتفاء والاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا على أن ميلاده كان نورًا عم البشرية، وانتشل البشر من الظلمات إلى النور وأنار لهم الطريق المستقيم، لافتًا إلى حرص الكلية على الاحتفاء بجميع المناسبات الدينية والوطنية التي تعكس سماحة الدين الإسلامي، وتعزز من تماسك ووحدة أبناء الوطن.

جاء ذلك بحضور عضوي هيئةِ كبارِ العلماء: الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وكل من: الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، كما حضر من أساتذة الكلية، العلامة المحدث الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه، وقاموا بقراءة وإسناد كتاب: «بداية السول في تفضيل الرسول»، للعزِّ بن عبدِ السلام المتوفى سنة (660هـ)، وشارك في القراءةِ الحضور من طلاب العلم مصريين ووافدين، وتم منح الحضور إسناد الكتاب وسط سعادة كبيرة.