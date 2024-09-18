إنشاء أقسام وتخصصات جديدة في مستشفي الفيوم العام

صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن الصحة في المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى اكتشاف و علاج امراض القلب.

واوضح الدكتور محمد عبد الله مدير المستشفى العام، تم انشاء عناية القلب التخصصية بالمستشفى العام سعة 5 اسرة و تم لاول مرة بمحافظة الفيوم فتح عيادات قلب تخصصية(عيادة كهرباء القلب -عيادة ضعف عضلة القلب -عيادة العيوب الخلقية بالقلب) وذلك بالاضافة الى عيادات القلب العامة بدات عملها فى شهر مارس الماضى.

وقال الدكتور احمد رمضان رئيس قسم القلب بمستشفى الفيوم العام، انه تم البدء فى العمل بمجالات جديدة فى امراض القلب بالفيوم مجال علاج بؤر كهرباء القلب و مجال اصلاح العيوب الخلقية للقلب عن طريق القسطرة العلاجية التداخلية لاول مرة فى محافظة الفيوم .

و افاد الدكتور احمد رشوان المدير السابق للعناية المركزة بمستشفى الفيوم العام بان مستشفى الفيوم العام تحرص على اقامة مؤتمر سنوى لمناقشة اخر التطورات فى تشخيص وعلاج امراض القلب.

مؤتمر امراض القلب

وقد عقدت مؤخرا وعلى مدار ثلاثة ايام مؤتمرها السادس و الذى تم برعاية الدكتوراحمد الانصارى محافظ الفيوم، وقام بافتتاح فعالياته الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتور ياسر السويدى وكيل مديرية الصحة بالفيوم و الدكتور احمد سعد مدير فرع هيئة التامين الصحى بالفيوم و الدكتور محمد عثمان نقيب اطباء الفيوم و الدكتور رمضان صادق رئيس رابطة اطباء القلب بالفيوم .

وناقشت جلسات المؤتمر العديد من الابحاث المتخصصة فى امراض القلب بحضور لفيف من اساتذة القلب بالجامعات المصرية وعلى راسهم الدكتور عادل الاتربى استاذ امراض القلب بجامعة عين شمس و اطباء القلب والباطنة بالصحة والتامين والجامعة

وافاد الدكتور ياسر جمعة رئيس المؤتمر بان المؤتمر قدم مجموعة من التوصيات منها مراجعة الجديد من توصيات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، و نصائح لعلاج الكوليسترول والضغط وضعف عضلة القلب، و ضرورة الإهتمام بالطب المثبت بالدليل.

و توصيات في حالات القسطرة في الضيق المتكلس، و تعميم أحدث بروتوكولات علاج الضغط والذبذبة الأذينية وقصور الشرايين التاجية المزمن وفق توصيات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ٢٠٢٤ وتعميمها على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي وتدريب الأطباء عليها.

و كذلك التركيز على تحويل حالات البؤر الكهربائية في القلب لعمل دراسة كهربائية على القلب وعمل كي بالقسطرة اذا لزم الأمر بالتعاون بين رابطة أطباء القلب و مديرية الصحة بالفيوم , و عمل بروتوكول لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول بالدم لكي تصل للمعدلات المطلوبة عالميا في الحالات عالية الخطورة وهي نصف الرقم لدهون LDL، و التوعية بأحدث علاجات الدهون والتي دخلت في عام ٢٠٢٤ بيمبودويك أسيد , و استخدام أحدث أساليب القسطرة لعلاج التكلسات الشريانية بشرايين القلب عن طريق جهاز الروتا وعرض حالات تم عملها بقسطرة طامية، و استخدام أساليب في القسطرة العلاجية لوضع دعامات في شرايين رئيسية LMوتم عرض حالات تم عملها بالتأمين.

واضاف الدكتور احمد نجيب رئيس قسم قسطرة القلب بطامية، بانه جارى الاستعداد لعمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية وهى خدمة تنفرد بها محافظة الفيوم وهى الاولى من نوعها فى مستشفيات الصحة، وان فريق قسطرة القلب بالمستشفى قام بعمل 86 حالة قسطرة قلبية خلال اغسطس وانه لا توجد لديه قوائم انتظار.

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