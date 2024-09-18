الجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية.. ندوة توعوية لأوقاف بلبيس

نظمت إدارة العلاقات العامة برئاسة مركز ومدينة بلبيس، ووحدة السكان بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأوقاف ببلبيس؛ ندوة توعوية بعنوان «الجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية»، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وحاضر في الندوة الشيخ أحمد رجب المفتش بإدارة أوقاف بلبيس، وتحدث عن خطورة المغالاة في المهور والجهاز، وأهمية التيسير وبركته في استمرار الزواج.

واستهدفت الندوة الحديث عن مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها تحمل الأهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمة للزواج لأبناءهم وبناتهم.

وطالب مُحاضر الندوة الشيخ أحمد رجب، المجتمع بأهمية المشاركة وتقديم الدعم اللازم لتنظيم حملات توعوية لرفع وعي الأسرة؛ نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانه خاصة بالقرى، وعدم المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد شهد مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنطقة الساحة الشعبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لتشمل جميع الفئات العمرية وتغطي بذلك جميع المحافظات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروع القومي للتنمية البشرية يُعد إنعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ونتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، حيث يستهدف البرنامج كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما.

وقدم محافظ الشرقية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه الدائم والمستمر على الإهتمام بملف بناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وترسيخ الهوية المصرية وصولاً لبناء مجتمع متقدم ومتكامل غايته الأساسية خدمة المواطن المصري وتحقيق أماله وطموحاته.

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