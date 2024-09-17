أقدم من الأهرامات .. اكتمال الحفريات في مقبرة تاريخية بروسيا

أعلن المكتب الإعلامي للجنة حماية التراث الثقافي في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال الحفريات في "مقبرة نوفوبيكسينتييفسكي" في الجمهورية.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي يعود تاريخ "مقبرة نوفوبيكسينتييفسكي" إلى الفترة التاريخية ما بين 4500 و4000 قبل الميلاد، تم اكتشافها عام 2023.

وأضاف البيان أنه عثر خلال الحفريات على 9 مدافن لأشخاص بدائيين يعود رفاتهم لحقبة العصر الحجري، وكانت تحتوي على رؤوس سهام حجرية، بالإضافة إلى مجوهرات مصنوعة من أسنان الغزلان، وقواطع حيوان المرموط "القندس"، وأسنان الأسماك، وألواح مصقولة من أنياب الخنازير، وقلائد مصنوعة من السربنتينيت القادم من منطقة الأورال.

وبحسب الباحثين فإن موقع الدفن ينتمي إلى أشخاص بدائيين لم يعرفوا بعد كيفية معالجة المعادن، فهي أقدم من الأهرامات المصرية بأكثر من 500 عام.

كما عثر علماء الآثار على حفر مليئة بالقرابين، ومدفنين أكثر حداثة يعود تاريخهما إلى أوائل العصور الوسطى، وبقايا مصنع طوب يعود إلى القرن التاسع عشر.

وخلص البيان إلى أنه سيتوجب على العلماء إجراء تحليل بالكربون المشع للعينات لتحديد عمر المدافن بدقة، كما سيُجرى تحليل أنثروبولوجي وجينومي.