تفاصيل.. انطلاق الملتقى التوظيفي الثاني لبرنامج المساحة والخرائط بالمنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد زكي السديمي أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة طنطا وعميد كلية الآداب جامعة طنطا الأسبق ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية، زالدكتور محمد السبعاوي عميد كلية الآداب جامعة المنيا، الدكتور مصطفي البغدادي أستاذ الجغرافيا البشرية جامعة عين شمس، خلال مشاركتهم الملتقى التوظيفي الثانى لبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والذى نظمته كلية الآداب بالجامعة أمس الثلاثاء.

بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب، الدكتور محمد غنيم أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب الأسبق، و تنظيم الدكتور شوهدي عبد الحميد الخواجة المدير التنفيذي للبرنامج، الدكتور وائل عبد الله سالم رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، منسق البرنامج د. أسماء الشرباصي، منسق المتلقى د. رباب عبد الحكيم إبراهيم.

يهدف الملتقي عرض الإنتاج العلمي للمشروعات الطلابية ببرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ومشاركة سوق العمل، لتحديد أهم النقاط التي يحتاجها الطلاب في عملية التوظيف، ووضع السبل المتاحة لتوظيف الطلاب، وفهم طبيعة سوق العمل الخارجي، وأهم المهارات التي يكتسبها الطلاب فى سوق العمل.



و قد تم تنظيم الملتقي بمشاركة ١٨ هيئة وشركة مساحية لحضور عرض الطلاب للمشروعات، تضمنت فعاليات الملتقى ١٤ جلسة لعرض الانتاج العلمي فى مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وعرض الشركات كل ماهو جديد من فرص عمل ف المجال.



وكما تم عقد بروتوكولات بين شركات مساحية وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية لتنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل.