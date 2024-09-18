وكيل صحة قنا يبحث توفير الأدوية بالوحدات الصحية

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعا ضم مسؤولي الصيدلة والتموين الدوائي والتفتيش الصيدلي ومسؤولي الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

وخلال الإجتماع أكد الدكتور محمد يوسف، على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات بوحدات الرعاية الأساسية وتسهيل عملية صرف وتوفير الأدوية للوحدات من خلال إدارة الصيدلة وتوفير الأصناف الخاصة بالعلاج الإقتصادي داخل الوحدات الصحية موجها باستمرار متابعه التفتيش الصيدلي للنواقص داخل الوحدات الصحية والحصر الدوري النواقص .

كذلك مناقشة توفير جميع احتياجات المستشفيات وتنسيقها ماليا لتغطية كافة النواقص من الأدوية والمستلزمات.

وشدد على ضرورة توفير المستلزمات والادويه الخاصه لعيادات الأسنان للوحدات الصحيه والمستشفيات من أجل رفع المعاناه عن المواطن القنائي وتسهيل الحصول على الخدمه الصحية.

وأكد علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات بكافة المنافذ الصحية بالمحافظة.

من ناحية أخر ، التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وفد من مؤسسة النداء وشركة v.n.v، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بمحافظة قنا للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة نجلاء باخوم مدير مؤسسة النداء بقنا عضو مجلس النواب، والدكتور علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، والمهندس عمر النمر مدير عام شركة ( v.n.v) ، و ليلي سعيد مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية زراعه "100 مليون شجرة" تهدف إلي زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد لزراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوي المحافظة .

ووجه عبد الحليم، بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الإهتمام بالاشجار وعنايتها، مشددا علي ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الاشجار ، بالمراكز والمدن والقرى، لافتا أن المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.