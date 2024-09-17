يديعوت أحرونوت: حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً إذا اختار التصعيد

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم ، أن حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً إذا قرر التصعيد في الشمال، مؤكدة أن أي تحرك من هذا النوع سيواجه برد عسكري قوي من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت خلال تصعيد نوعي كهذا في الجبهة الشمالية غير واردة، حيث أن الوضع الأمني يشكل الأولوية القصوى للحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة. وأضافت المصادر: "من الواضح للجميع أنه لن تتم إقالة غالانت في ظل هذه الظروف الأمنية المعقدة".

وأكدت أن التركيز الكامل الآن منصب على مواجهة التحديات الأمنية، ولا مجال لاتخاذ أي قرارات سياسية قد تؤثر على استقرار القيادة العسكرية أو قدرتها على التعامل مع الأوضاع الحساسة على الحدود مع لبنان.

البنتاغون: السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية

صرح البنتاغون اليوم أن الحل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو من خلال الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات وتحولها إلى صراع أوسع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الحدود، وتبذل جهودًا للحفاظ على استقرار الأوضاع، مضيفًا: "نحن نعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين لضمان التوصل إلى حلول دبلوماسية لتجنب أي تصعيد إضافي."

وفيما يتعلق بالتقارير التي تربط الولايات المتحدة بالتفجيرات الأخيرة لأجهزة الاتصال في لبنان، نفى المتحدث أي ضلوع للولايات المتحدة في تلك الأحداث، مؤكدًا أن واشنطن لا تتدخل في هذه العمليات، وأن التركيز الأمريكي ينصب على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

الخطوط الجوية الفرنسية توقف رحلاتها إلى مطار بن غوريون لمدة 48 ساعة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن الخطوط الجوية الفرنسية قررت تعليق رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب لمدة 48 ساعة. يأتي هذا القرار وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأكدت مصادر في شركة الطيران أن هذا التعليق جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب وطاقم الطائرة، حيث تراقب الشركة التطورات الأمنية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن استئناف الرحلات.

وتنضم الخطوط الجوية الفرنسية بذلك إلى قائمة من شركات الطيران الدولية التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل بشكل مؤقت، في ظل الوضع الأمني المتوتر.