تضامن المنيا توزع لحوم على 2000 أسرة

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، لحوم علي المواطنين الأكثر احتياجًا والاولي بالرعاية، واستلم اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، لحضور استلام كمية اللحوم الخاصة بصكوك الأضاحى زنة 2000 كيلو جرام ، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك ، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم ، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، وعددا من مديرى الإدارات بمدريتي التضامن ، و التموين ، والأوقاف.

و فى اطار خطة مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، طبقا للبروتوكول المبرم بين كل من وزارت ، الأوقاف ، والتموين ، والتضامن الإجتماعي .

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، انه تم تسليم اللحوم للجان استلام الإدارات الإجتماعية لتسليمها للوحدات الإجتماعية ، وذلك للتوزيع على الحالات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، من مستفيدى تكافل وكرامة بالقرى ، والأكثر فقرا ، وطبقا للكشوف الواردة من الإدارة العامة للدعم العينى بالوزارة ، مضيفا ، انه يستفيد من هذه اللحوم عدد 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بربوع المحافظة .