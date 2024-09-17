د.إبراهيم صابر: معرض بازار القاهرة تمت إقامته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن معرض "بازار القاهرة" تمت إقامته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتكثيف المعارض التى توفر احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لمعرض "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر والذى تم فتحه للجمهور أمس.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه نظرًا لإقبال المواطنين الكثيف على المعرض للاستفادة من الخصومات الموجودة به تم زيادة مدة اقامته لأسبوعين بدلًا من أسبوع واحد كما كان مقررًا من قبل.

المعرض مقام على مساحة ١٥٠٠ م٢ بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض مقام على مساحة ١٥٠٠ م٢ بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه ،ويضم الملابس والأحذية، والشنط لتلبية احتياجات طلبة الجامعات، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من٣٠%.

ويشارك في المعرض ١٥٠ عارض، وعارضة ، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية لأهالي الأسمرات ، وعزبة خيرالله، وجهاز شباب الخريجين ، والمشروعات الصغيرة .

ويضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار ، الخزف، والمكرمية ، والكروشيه ، والسجاد، وغيرها)، ومنتجات وزارة الزراعة، والمعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتم إقامة حفلات ترفيهية به بالإضافة للتخفيضات، كما توجد عربات لبيع الأطعمة والمشروبات بأسعار مخفضة.

وعلى هامش المعرض تنظم وزارة الصحة حملة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف بالمجان عن السكر ، والضغط ، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والدهون الثلاثية، وتنظيم الأسرة.



وكان قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، وخالد حسانين رئيس رابطة الباعة الجائلين بالعتبة، وحسن البيتيتي صاحب محلات في العتبة .

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع

الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية والذى أعده استشارى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذى نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكى ، حيث سيراعي المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف ، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، كما سيكون المقترح نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

وتم خلال الاجتماع استعراض شكل التصميمات النهائية الخاصة بالوحدات المقترحة للباعة الجائلين في شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة بدلاً من "الفرشة" التي كانت تستخدم قبل الحريق في عرض منتجاتهم وبضائعهم والتي سيتم تخصيصها لكل بائع في تلك الشوارع المستهدفة بجوار عقاري شارع الجوهري اللذين تعرضا للحريق .