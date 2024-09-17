طريقة تحضير قطع اللحم بالصويا صوص| نكهة آسيوية غنية وسريعة

تعتبر وصفة قطع اللحم بالصويا صوص واحدة من الوصفات الشهية التي تجمع بين النكهات الآسيوية الغنية والبساطة في التحضير، الصويا صوص يضيف طعماً مميزاً يمزج بين الحلاوة والملوحة، مما يجعل اللحم طرياً ومشبعاً بالنكهات. هذه الوصفة مثالية للتقديم مع الأرز أو الخضروات المشوية.





طريقة عمل قطع اللحم بالصويا صوص

المكونات

- 500 غرام من اللحم المقطع إلى شرائح

- 3 ملاعق كبيرة من الصويا صوص

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 ملعقة صغيرة من السكر البني

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- 2 بصل أخضر مفروم

- 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض (اختياري)





طريقة التحضير

1. في وعاء، اخلط الصويا صوص، الزنجبيل، الثوم، السكر البني، والفلفل الأسود جيداً.

2. أضف شرائح اللحم إلى الخليط واتركها تتبل لمدة 30 دقيقة.

3. سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضف اللحم المتبل وقلبه حتى يتحمر وينضج بالكامل.

4. أضف البصل الأخضر وحركه لمدة دقيقة إضافية.

5. اختياري: أضف ملعقة من الخل الأبيض لتعزيز النكهة.

6. قدم اللحم مع الأرز أو الخضروات المشوية واستمتع بالنكهة الغنية.