ندوة دينية بمركز شباب النجمة والحمران عن المولد النبوي الشريف

نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب ابوتشت اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ سبتمبر الجاري ٢٠٢٤ ندوة دينية عن المولد النبوي الشريف ضمن خطة النشاط الديني للفترة الأولى.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي الاحتفال بهذه المناسبة العطرة وإحياء رسالته وبعثته ودعوته .

وأضاف أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي الاحتذاء بأخلاق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وان يكون التعامل بين الناس بالالتزام بسنته النبوية لتكون منهاجا في حياتنا.

واشار رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي ان المدرسة المحمدية لكل زمان ومكان ويجب نتمسك بالمعاني والقيم الإنسانية.

فيما هنأ الشيخ جمال عبدالمطلب ومفتش وواعظ بالازهر الحاضرين بمولد الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وايضا هنأ الامتين العربية والإسلامية وفي نفس السياق.

أشار عبدالمطلب الي التعاليم السامية والنبيلة للرسول صلى الله عليه وسلم وانه بعث للناس كافة وانه كان وسطيا غير متشدد وانه ارسي قواعد الإخاء والمحبة وان حياته كانت كلها دروس نتعلم منها حتي الآن الي ان تقوم الساعة.

وقالت غادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران علي ان هذه المناسبة تعد من أجمل المناسبات الدينية لما فيها من حلاوة الذكري العطرة للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وعلي الطلائع والشباب التمسك بسنته وتعاليمه والاقتداء بها.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة و سيد دردير قليعي رئيس مجلس الإدارة و غادة ابوالوفا مديرة مركز شباب النجمة والحمران .

"عبدالحليم " يبحث زراعه مليون شجرة مثمرة وخشبية علي مستوي المحافظة..

التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وفد من مؤسسة النداء وشركة v.n.v، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بمحافظة قنا للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة نجلاء باخوم مدير مؤسسة النداء بقنا عضو مجلس النواب، والدكتور علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، والمهندس عمر النمر مدير عام شركة ( v.n.v) ، و ليلي سعيد مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية زراعه "100 مليون شجرة" تهدف إلي زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد لزراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوي المحافظة .

ووجه "عبد الحليم " بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الإهتمام بالاشجار وعنايتها، مشددا علي ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الاشجار ، بالمراكز والمدن والقرى، لافتا أن المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.