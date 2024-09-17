كاف عن رامي ربيعة : نجم ساهم بقوة في حصد الأهلي اللقب الأفريقي رقم 12

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، إشادة بالمدافع رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال العام الماضي ، كذلك ما يقدمه الموسم الحالي من أداء وتسجيله في افتتاحية دوري أبطال أفريقيا.





وكتب الحساب الرسمي للكاف عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي معلقًا على مقطع مصور نشره للاعب :

مدافع أسطوري.. رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي ساهم بقوة في مشوار الفريق نحو الفوز باللقب الثاني عشر في دوري أبطال إفريقيا".



على صعيد متصل ، تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.