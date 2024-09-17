تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات تدشين المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنطقة الساحة الشعبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لتشمل جميع الفئات العمرية وتغطي بذلك جميع المحافظات.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروع القومي للتنمية البشرية يُعد إنعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ونتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، حيث يستهدف البرنامج كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما.

وأشار محافظ الشرقية، إلى مشاركة 350 ممثلاً عن مديريات ( الصحة – التموين – الشباب والرياضة – التضامن الإجتماعي) وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومكتبة مصر العامة وهيئة البريد المصري ومصلحة الشهر العقاري وصندوق مكافحة الإدمان وجمعية الأورمان.

وتفقد محافظ الشرقية، ومرافقوه إصطفاف سيارات المديريات الخدمية والهيئات المشاركة في المبادرة والتي شملت 40 معدة " تابعين لـ (رئاسة مركز الزقازيق – وحدة التدخل السريع – مصلحة الشهر العقاري - مديريات ( الشباب والرياضة - الصحة – التموين – التضامن الإجتماعي – العمل ) ومكتبة مصر العامة – المراكز التكنولوجية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي - جهاز مشروعات الخدمه الوطنية - الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية) جاهزين لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة وكافة الخدمات المتاحة بكل جهة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 100 يوم من بداية التدشين.

وشهدت فعاليات المبادرة انطلاق ماراثون رياضي لعدد 400 شاب وفتاة تابعين لمديرية الشباب والرياضة من أمام ديوان عام المحافظة مروراً بكوبري عرابي وصولاً لمديرية الشباب والرياضة والعودة للديوان العام، وكذلك تقديم عرض فني لأعضاء مركز شباب صفط الحنا التابع لإدارة شباب أبو حماد نال إستحسان الحضور.

وقدم محافظ الشرقية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه الدائم والمستمر على الإهتمام بملف بناء الإنسان المصري وتعزيز حقوقه، وترسيخ الهوية المصرية وصولاً لبناء مجتمع متقدم ومتكامل غايته الأساسية خدمة المواطن المصري وتحقيق أماله وطموحاته.