أضرار شرب الحليب دون غليه| مخاطر صحية وكيفية الوقاية منها

الحليب هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، ويعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للكثيرين. ومع ذلك، قد يختلف تأثيره على الصحة بناءً على طريقة تحضيره واستهلاكه، وشرب الحليب دون غليه يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية، حيث أن الغليان يعد خطوة هامة لقتل البكتيريا والميكروبات التي قد تكون موجودة في الحليب الخام، وخلال السطور التالية نقدم لك الأضرار المحتملة لشرب الحليب دون غليه وكيفية الوقاية من هذه المخاطر.





أضرار شرب الحليب دون غليه

1. خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية:

الحليب الخام يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا، الإشريكية القولونية، والليستيريا. شرب الحليب دون غليه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى التي قد تسبب أعراضًا مثل الإسهال، الغثيان، والقيء.





2. خطر الإصابة بالأمراض الطفيلية:

بجانب البكتيريا، يمكن أن يحتوي الحليب غير المبستر على طفيليات مثل الجيارديا والكريبتوسبوريديوم، التي قد تسبب مشكلات صحية مثل التقلصات البطنية والحمى.





3. عدم التخلص من مسببات الأمراض:

الاستعمال الميكروبيولوجي التقليدي للحليب يتطلب غليه للتخلص من مسببات الأمراض الضارة. بدون هذه الخطوة، قد يبقى الحليب مصدرًا للأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة.





4. نقص فيتامينات معينة:

الغليان لا يقتل فقط البكتيريا، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على توازن الفيتامينات والمعادن في الحليب. الحليب غير المغلي قد يحتوي على مستويات منخفضة من بعض العناصر الغذائية التي تساهم في صحة العظام والنمو.





5. مشكلات صحية للأطفال والحوامل:

الأطفال الصغار والحوامل هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الطعام. شرب الحليب غير المغلي يمكن أن يشكل خطراً صحياً خاصاً لهذه الفئات، حيث أن جهاز المناعة لديهم قد يكون أقل قدرة على مقاومة العدوى.





6. مشاكل صحية أخرى:

بجانب المخاطر الميكروبية، قد يحتوي الحليب الخام على سموم قد تكون ضارة بالصحة. الغليان يساعد في القضاء على هذه السموم، مما يجعل الحليب أكثر أمانًا للشرب.

شرب الحليب دون غليه قد يعرض الصحة لمجموعة من المخاطر بسبب البكتيريا والطفيليات المسببة للأمراض. لضمان سلامة الحليب، من المهم غليه جيدًا قبل تناوله، مما يساهم في القضاء على الملوثات الضارة والحفاظ على الصحة العامة.